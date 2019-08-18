برلماني يطالب الحكومة بوضع خطط لتنفيذ رؤى السيسي

كتب - أحمد علي:

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بوضع استراتيجية وخطط وبرامج واقعية وقابلة لتنفيذ رؤية الرئيس السيسى لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة وتأهيل الجامعات بما يلائم متطلبات العصر.

وأشاد "عامر"، فى بيان اليوم الأحد، بتأكيد الرئيس في كلمته بأننا على الرغم مما نواجه من صعوبات وتحديات في مسيرتنا نحو التنمية والتطوير، فإننا على الطريق الصحيح، وأن ما تم من إنجازات على مختلف الأصعدة يدفعنا للمزيد من البذل والعطاء، فى سبيل الرقي والتقدم، معلنًا تأييده التام والمطلق لرؤية الرئيس واهتمامه غير المسبوق بالعلم والعلماء.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من جميع الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز أبحاث الصناعة والزارعة والبحار والصحراء والمياه وغيرها ببذل المزيد من الجهود لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة.