برلماني: إشراك القطاع الخاص في إنشاء المتاحف يدعم تطوير السياحة

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمجهودات وزارة الآثار لإنهاء متحف الغردقة.

وأشار "المسعود"، في بيان اليوم الأحد، إلى أن هذه المتحف يعتبر أول متحف يتم افتتاحه بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن إدخال القطاع الخاص في هذا المجال سيكون له دور كبير في تنميته.

وطالب النائب، بخطة تسويق عليه وتغطية مباشرة وحية لحفل الافتتاح المقرر خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر القادم بالتزامن مع الموسم السياحي.

ولفت إلى أن مساحة المتحف تبلغ 100 ألف متر ويتسع إلى ما يقرب من 1000 قطعة أثرية، مشيرًا إلى أن إنشاء متحف في الغردقة سيساهم في تحسين السياحة.