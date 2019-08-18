أستاذ بمدينة زويل: تكريم الرئيس السيسي يؤكد دعم البحث العلمي والعلماء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور صلاح صبري الأستاذ بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لي ولعدد من العلماء يعكس مدى اهتمام الدولة بالبحث العلمي والعلماء.

وأكد صبري، لمصراوي اليوم الأحد، أنه حصل على العديد من الجوائز العالمية، لكن تكريم الرئيس اليوم له شكل آخر، لافتًا إلى أنه حصل على وسام الدولة من الدرجة الأولى للعلوم والفنون، نتيجة جهودي في مجال النانوفوتونيّات المستحدثة الصديقة البيئة في مصر.

وأضاف الأستاذ بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن الدولة بات لها نظرة آخرى للبحث العلمي، تختلف عن السنوات السابقة، وهو ما يؤكدة حضور الرئيس للعام الثاني على التوالي عيد العلم، وتكريم عدد من العلماء المتميزين في مصر، كما أن الدولة أصبح لها دور كبير في انشاء الجامعات العلمية المتخصصة والمراكز البحثية والتي من دورها رفع مستوى البحث العلمي في مصر.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، احتفال مصر بعيد العلم، حيث كرم خلال الاحتفال عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.