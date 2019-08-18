"وكيل نقل النواب" يشيد بالفريق مميش: "يستحق التقدير من العالم أجمع"

كتب - أحمد علي:



قال محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن ما حققه الفريق مهاب مميش، على مدار فترة رئاسته لهيئة قناة السويس والبالغة 7 أعوام، يستحق كامل التقدير من الشعب المصري بل من العالم أجمع، فحجم التطور الذي شهدته القناة لم يعد بالنفع على مصر وحدها، ولكن استفادت منه حركة التجارة والنقل العالمية.

وأوضح "زين الدين" في بيان اليوم الأحد، أن الإنجازات الضخمة للهيئة تعكس حجم الجهد الذي بذله الفريق مميش من أجل خدمة الوطن، ولتحسين العمل بالهيئة، فاستطاع بمعاونة رجاله تعميق قناة السويس واختصار زمن الإبحار 50%، من 22 إلى 11 ساعة حتى أصبحت أهم وأسرع مجرى ملاحي وأكثر جذبًا للسفن في العالم، وهو ما انعكس على الاقتصاد وخزانة الدولة.

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن إنجازات الفريق مميش لم تقتصر على مجرى قناة السويس فقط، بل أفتتح في عهده العديد من الأعمال والمشروعات البحرية في منطقة وأقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير أسطول المعدات والقاطرات البحرية، وتطوير وتنمية الشركات التابعة للهيئة وإحلال معداتها وفتح مجالات عديدة لمشروعاتها في كافة أنحاء مصر.