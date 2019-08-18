برلماني: تكريم السيسي للعلماء يعكس اهتمامه بالبحث العلمي

كتب - أحمد على:

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية لعيد العلم، للاحتفاء بعلماء مصر وأساتذة الجامعات، الذين بذلوا جهودًا مضنية لزيادة رصيد العلم، مضيفًا أن تكريم الرئيس لهم يعتبر بمثابة حافزًا لبذلهم المزيد من الجهود وتشجيعًا لصغار الباحثين.

وأكد "بركات"، في بيان اليوم الأحد، أن الدولة تولي أهتماما كبيرًا للبحث العلمي وتحرص على اتخاذ خطوات واسعة بشأنه، سعيًا منها للتأقلم مع المتغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وهو ما يعكسه تقدم الجامعات المصرية في الصنيفات العالمية للجامعات، فتقدمت جامعة القاهرة 100 مركز مقارنة بالعام الماضي في تصنيف شنغهاي.

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدولة تعطي أولوية كبيرة لافتتاح الجامعات التكنولوجية، وفتح أقسامًا جديدة بالكليات المتواجدة بالفعل تساير التغير الحادث بالعلم، وكذلك تخطو خطوات ثابتة تجاه تغيير مناهج التعليم بمختلف مراحله، بحيث تتواكب مع المناهج التى يتم تدريسها عالمياً، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى الربط بين البحث العلمي واحتياجات المجالات المختلفة.