أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد العلم مشروع الصوب الزراعية الأهلي وبيراميدز اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب انفجار معهد الأورام عمرو دياب أزمة مضيق هرمز

النائب محمد وهب الله ينضم لحزب الحرية

03:14 م الأحد 18 أغسطس 2019
النائب محمد وهب الله ينضم لحزب الحرية

النائب محمد وهب الله

كتبت- ميرا إبراهيم:

وقع النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، وأمين عام اتحاد عمال مصر، ورئيس اتحاد شباب العمال، استمارة الانضمام لحزب الحرية، اليوم الأحد.

ومن جانبه رحب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، بالنائب محمد وهب الله، مؤكدا أنه سياسي وبرلماني كبير وله بصماته الواضحة تجاه قضايا العمل والعمال سواء داخل مجلس النواب ولجانه أو داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقال "حسب الله"، في تصريح له اليوم إن الزميل النائب محمد وهب الله يعد إضافة كبيرة لحزب الحرية المصري، مشيرا إلى أن الحزب سيستفيد من خبراته السياسية والبرلمانية والعمالية. ​

محمد وهب الله حزب الحرية اتحاد عمال مصر اتحاد شباب العمال

الخبر التالى:

وزارة النقل تعلن التشغيل التجريبي لبرج إشارات الروضة بمسافة 20 كم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان