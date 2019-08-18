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    غدا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج

    02:29 م الأحد 18 أغسطس 2019
    غدا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج

    مصر للطيران

    كتب- طه عبيد:

    تسير شركة مصر للطيران غدًا الاثنين 18 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 4200 حاج، بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2885 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة وبورسعيد، ووزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

    وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه بنهاية رحلات اليوم الأحد تكون الشركة قد نقلت 15 ألف حاج، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي فور البدء في

    إعادة الحجاج بعد أداء المناسك.

    مصر للطيران جدة المدينة المنورة الحج 2019

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