السيسي: الإنسان أغلى ما نمتلك من ثروات

كتبت-ياسمين محمد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات، ويؤكد التاريخ هذه الحقيقة ورغم كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين، مضيفًا أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيًا وثقافيًا وعلميًا، ومن هذا المنطلق كان إعلان عام 2019 عام التعليم في مصر إيمانًا منا بأن التعليم هو أساس التنمية في المجمع.

جاء هذا خلال كلمته باحتفالية "عيد العلم"، التي أقيمت اليوم الأحد، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وأضاف الرئيس السيسي: "نتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحديث، وسعينا إلى تطوير منظومة التعليم لضمان، تقديم خدمة تعليمية جيدة ترتبط بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي وتسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة".

وأكد الرئيس، أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولازال أهم أولويات الدولة، ولذلك كانت الدولة حريصة على لقاء شباب الموهوبين لترجمة أفكارهم ورؤاهم والتي نتج عنها إطلاق بنك المعرفة المصري، متابعًا: "نولي العلم والعلماء أهمية قصوى واستمرت الدولة في تنفيذ رؤيتها التنموية لاسيما عن طريق زيادة المخصصات المالية الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي، وبدأت الحكومة صياغة بنية تشريعية جديدة تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي، ودعمت الدولة إنشاء مراكز التميز العلمي".

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الأحد، تكريم 3 علماء من الحاصلين على جوائز النيل، وهم الدكتور محمد صبح، أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والدكتور نبيل سليم، أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث، وجمال الدين أبو السرور، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر.

كما شهد الرئيس تكريم 15 عالمًا وباحثًا وأستاذًا جامعيا حصلوا على جوائز الدولة التقديرية، منهم: نبيل صالح، أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث، هاني الشيمي، أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أسامة بداري، أستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، تيمور أبو هنيدي، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، شريف قنديل، أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، دسوقي عبدالحليم، أستاذ بمعهد الهندسة الوراثية بمدينة الأبحاث العلمية برج العرب، وهشام العناني، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.