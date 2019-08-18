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    بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب سيارة في المنيا

    02:24 م الأحد 18 أغسطس 2019
    بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب سيارة في المنيا

    انقلاب سيارة ميكروباص-أرشيفية

    المنيا - محمد المواجدي:

    لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 8 آخرين، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، اليوم الأحد.

    وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم "8357 س-ر" ميكروباص "أجرة" بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، وسقوط متوفيين ومصابين.

    انتقلت 3 سيارات إسعاف ورجال الشرطة والبحث الجنائي والمرور لموقع الحادث، وتبين وفاة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى مطاي العام وهم، "كارما عبد العزيز طفلة عمرها عام واحد"، و"زينب محمد 20 سنة"، و"رانيا السيد 15 سنة طالبة"، وجميعهم من محافظة القاهرة.

    وأصيب 8 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل ببني مزار وهم: "كنزي حامد 4 سنوات، عدلي عبد العزيز 59 سنة، أسماء محمود 35 سنة، منار عبد العزيز 3 سنوات، عبد الله عبد العزيز 5 سنوات، عمر حازم 11 سنة، علي محمود 17 سنة، علاء عبد العزيز 25 سنة سائق السيارة"، مصابين باشتباه ارتجاج ونزيف بالمخ وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم.

    انقلاب ميكروباص المنيا الطريق الصحراوي الشرقي

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