بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب سيارة في المنيا

المنيا - محمد المواجدي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 8 آخرين، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، اليوم الأحد.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم "8357 س-ر" ميكروباص "أجرة" بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، وسقوط متوفيين ومصابين.

انتقلت 3 سيارات إسعاف ورجال الشرطة والبحث الجنائي والمرور لموقع الحادث، وتبين وفاة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى مطاي العام وهم، "كارما عبد العزيز طفلة عمرها عام واحد"، و"زينب محمد 20 سنة"، و"رانيا السيد 15 سنة طالبة"، وجميعهم من محافظة القاهرة.

وأصيب 8 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل ببني مزار وهم: "كنزي حامد 4 سنوات، عدلي عبد العزيز 59 سنة، أسماء محمود 35 سنة، منار عبد العزيز 3 سنوات، عبد الله عبد العزيز 5 سنوات، عمر حازم 11 سنة، علي محمود 17 سنة، علاء عبد العزيز 25 سنة سائق السيارة"، مصابين باشتباه ارتجاج ونزيف بالمخ وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم.