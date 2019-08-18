بكامل طاقته.. معهد الأورام يستقبل المرضى بعد انتهاء عمليات الترميم - صور

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من أعمال الإصلاح وصيانة الأماكن المتضررة بالمبنى الشمالي لمعهد الأورام، نتيجة الانفجار الإرهابي لسيارة محملة بالمتفجرات على كورنيش النيل أمام المبني الرئيسي للمعهد، مشيراً إلى أن المعهد استقبل مرضاه بكامل طاقته دون أي خلل.

وقال الخشت، اليوم الأحد، إن المعهد استقبل المرضى في كافة التخصصات الطبية سواء في إجراءات الكشف الطبي بالعيادات الخارجية أو المتابعات الدورية أو من يتلقون العلاج، موضحاً أن العمل مازال جارياً في بعض المناطق غير المؤثرة على استقبال المرضى مثل أعمال الإصلاحات بالمبني الإداري، فضلا عن الواجهات المتضررة من الانفجار خارج المبني الإداري، مشيرا إلى إنه من المتوقع الانتهاء منهم خلال فترة وجيزة وبما لا يتعارض العمل على إصلاح التلفيات مع عمل المعهد الطبي والعلاجي.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن العمل لن يتوقف على إصلاح التلفيات الناتجة عن الحادث الإرهابي فقط، بل سيمتد ليشمل عمل العديد من الإصلاحات والتجديدات داخل منشآت المعهد بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية للمرضى، وبما يلائم الأعداد الكبيرة الوافدة على المعهد بصفة يومية، ومراعاة تلافي العيوب والمشاكل القديمة، التي كانت تعرقل العمل داخل المعهد.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن اللجنة الهندسية المشكلة من الجامعة برئاسة الدكتور هاني الهاشمي، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، وضعت خطة مقترحة لتطوير وتجديد المعهد بشكل كامل، وأن اللجنة تقوم حالياً على إعداد التصميمات المعمارية والانشائية والكهروميكانيكية، من أجل إحداث تجديدات شاملة وفقا لأحدث النظم الهندسية.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الهدف من التوسعات والتجديدات تحسين انسيابية الحركة الأفقية والرأسية والربط بين أنشطة المعهد الطبية، وإضافة أماكن انتظار مناسبة للمرضى ومرافقيهم، وتوسعة وإضافة عيادات الألم والعيادات التلطيفية للأورام، مشيرا أن التنفيذ سيتم في أقصى سرعة لخدمة أغراض وأنشطة المعهد الأكاديمية والعلاجية والحيوية والقومية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن التقرير الهندسي أشار إلى إزالة المنشآت العشوائية داخل قلب المعهد وإعادة تخطيط المنطقة الوسطي بين المباني الرئيسية وإقامة سقف معدني لسرعة الإنجاز لتغطية المنطقة الوسطي المزال منها المباني العشوائية، وعمل صالات انتظار مناسبة وإضافة عيادات الألم، مع استحداث مصعد وسلم يصل رأسياً بين مناطق انتظار المرضى المستحدثة بالدور الأرضي وأدوار الأشعة والمعامل والعلاج النووي الكائنة بالأدوار الأعلى بالمبنى الأوسط ما سيساهم في تقليل الحركة من المرضي ومرافقيهم داخل أبنية المعهد لتقليل الازدحام والتكدس الحالي، بالإضافة إلى العمل على استحداث مدخل خاص بالطوارئ، وتحسين مسارات اختلاف المناسيب بالدور الأرضي لتحقيق انسيابية وأمان حركة كراسي المرضى المتحركة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على إصلاح وتحديث قاعات التدريس والمحاضرات الرئيسية والمكتبة التي تضررت من الحادث، واستحداث قاعتي تدريس لحاجة المعهد لهم، وإعادة تأهيل المبني الإداري الأكثر تضررا من الحادث بأدواره الأرضي والأول والثاني، وإصلاح وإعادة تأهيل واجهات التي تضررت من الحادث، بالإضافة إلى الواجهات من جهة شارع قصر العيني والتي تقادمت وتلفت مع الزمن لتكون إضافة بيئية حسنة للمرضى والعاملين بالمعهد.