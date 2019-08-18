فيديو..وزير التعليم العالي يهدي الرئيس درع "عيد العلم"

كتبت- ياسمين محمد:

أهدى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، درع "عيد العلم" للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء هذا خلال احتفالية عيد العلم، التي أقيمت بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رجال الدولة.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الأحد، تكريم 3 علماء من الحاصلين على جوائز النيل، وهم الدكتور محمد صبح، أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والدكتور نبيل سليم، أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث، وجمال الدين أبو السرور، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر.

كما شهد الرئيس تكريم 15 عالمًا وباحثًا وأستاذًا جامعيا حصلوا على جوائز الدولة التقديرية، منهم: نبيل صالح، أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث، هاني الشيمي، أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أسامة بداري، أستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، تيمور أبو هنيدي، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، شريف قنديل، أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، دسوقي عبدالحليم، أستاذ بمعهد الهندسة الوراثية بمدينة الأبحاث العلمية برج العرب، وهشام العناني، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.