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مدير "تأمين القاهرة" يجتمع مع مديري المناطق والمستشفيات

12:15 م الأحد 18 أغسطس 2019
مدير "تأمين القاهرة" يجتمع مع مديري المناطق والمستشفيات

جانب من الاجتماع

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور أحمد المسدي، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، اجتماعًا اليوم الأحد، بحضور مديري المناطق والمستشفيات؛ لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة.

ناقش الاجتماع أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه مديري المستشفيات والمناطق والعمل على حلها، كما جرى بحث توفير الاحتياجات اللازمة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة محمود مدير المكتب الفني ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة نادرة فتحي مدير إدارة التموين الطبي بفرع القاهرة، والمهندس أيمن الصفتي مدير إدارة المشروعات غير الطبية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي الاجتماع في إطار متابعة والنهوض بمستشفيات ووحدات فرع القاهرة وتحسين الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمنتفعين والتيسير عليهم.

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