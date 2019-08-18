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وزير الإسكان يوافق على تعديل مخطط 136 فدانًا لإقامة مشروع عمراني بالشروق

11:53 ص الأحد 18 أغسطس 2019
وزير الإسكان يوافق على تعديل مخطط 136 فدانًا لإقامة مشروع عمراني بالشروق

مدينة الشروق

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 182 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2019، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 521 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اعتماد تعديل المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 136.01 فدان بمنطقة غرب الإسكان العائلي (2) وجنوب المنطقة السادسة بمدينة الشروق لإقامة مشروع سكني عمراني متكامل (فيلات - عمارات).

مدينة الشروق الجريدة الرسمية وزير الإسكان

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