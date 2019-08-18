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جامعة القاهرة تحصد 26% من إجمالي جوائز الدولة

11:53 ص الأحد 18 أغسطس 2019
جامعة القاهرة تحصد 26% من إجمالي جوائز الدولة

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال مشاركته على رأس وفد الجامعة في احتفالية الدولة بعيد العلم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية المصرية لتكريم علماء مصر المتميزين والفائزين بجوائز الدولة، إن جامعة القاهرة احتلت المركز الأول في جوائز الدولة لتحصل على نحو 26% من الجوائز المختلفة.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تشهد تطورًا مستمرًا في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية، مما أدى إلى تربعها على عرش الجوائز بين أساتذتها في مختلف مجالاتها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، وتدقق الجامعة في اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التي تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة في الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

وأكد الخشت، أن تكريم الرئيس للعلماء يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمي، باعتباره من ركائز ومتطلبات تطوير الأمة والنهوض بها والمساهمة في التنمية المستدامة.​

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