غدًا.. لقاء مفتوح لوكيل الأزهر ورئيس الجامعة مع الحاصلين على الشهادة الثانوية

كتب- محمود مصطفى:

يعقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لقاء مفتوحا مع الطلاب والطالبات الجدد صباح غدٍ الاثنين، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين بمدينة نصر.

ويحضر اللقاء الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد، ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات من البنين والبنات، والمختصين بالتنسيق والمدن الطلابية، للترحيب بالطلاب والطالبات الجديد، والرد على جميع الاستفسارات التي تدور في أذهانهم حول بداية العام الدراسي وكل ما يتعلق بالكليات والمدن الجامعية.

وقال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن اللقاء يهدف إلى تلقي مقترحات الطلاب في العملية التعليمية، وبحث متطلباتهم.

وأضاف، في تصريحات لمصراوي، أنه سيناقش الطلاب في الأمور الخاصة بتنسيق القبول، قبيل ساعات من بدء التسجيل الرغبات بعد غد الثلاثاء، مشيراً إلى ان ذلك يأتي ضمن حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب جامعة الأزهر، على التواصل مع أبنائها وبناتها في كل المراحل التعليمية.​