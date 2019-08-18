1 سبتمبر.. بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الاجتماعى بمدينة قنا الجديدة

كتب_ محمد عبدالناصر:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 1 /9 /2019، وحتى يوم الاثنين الموافق 14 /10 /2019، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى (209 م2 – 276 م2) بالحيين الثالث والرابع، بالمدينة، والمخصصة بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها بتاريخ 17/3/2018، بالمرحلة الثامنة التكميلية.

وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، في بيان اليوم، سيتم تسليم القطع بمساحة 209 م2 بغرب المدينة منطقة (ح)، من 1 : 50، يوم الأحد 1/9/2019، والقطع من 51 : 100، يوم الاثنين 2 /9 /2019، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 3/9/2019، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 4/9/2019، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 5/9/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 8/9/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الاثنين 9/9/2019، والقطع من 351: 400، يوم الثلاثاء 10/9/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 11 /9 /2019، والقطع من 451 : 500، يوم الخميس 12/9/2019، والقطع من 501 : 523، يوم الأحد 15 /9 /2019.

وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة: سيتم تسليم القطع بمساحة 276 م2 بغرب المدينة منطقة (ج)، من 1 : 50، يوم الإثنين 16/9/2019، والقطع من 51 : 100، يوم الثلاثاء 17/9/2019، والقطع من 101 : 150، يوم الأربعاء 18/9/2019، والقطع من 151 : 200، يوم الخميس 19/9/2019، والقطع من 201 : 250، يوم الأحد 22/9/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الإثنين 23/9/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الثلاثاء 24/9/2019، والقطع من 351 : 400، يوم الأربعاء 25/9/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الخميس 26/9/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الأحد 29/9/2019، والقطع من 501 : 535، يوم الإثنين 30/9/2019.

وأشار المهندس رضوان عبدالرشيد، إلى أنه سيتم تسليم القطع بمساحة 209 م2 بغرب المدينة منطقة (أ)، من 1 : 50، يوم الثلاثاء 1/10/2019، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 2/10/2019، والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 3/10/2019، والقطع من 151 : 204، يوم الإثنين 7/10/2019، كما سيتم تسليم القطع بغرب المدينة منطقة (ب)، من 1 : 50، يوم الثلاثاء 8/10/2019، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 9/10/2019، والقطع من 101 : 113، يوم الخميس 10/10/2019، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الأحد 13/10/2019، والإثنين 14/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.