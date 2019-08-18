  • عاجل:احتفالية عيد العلم بحضور السيسي.. تغطية خاصة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عيد العلم مشروع الصوب الزراعية الأهلي وبيراميدز اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب انفجار معهد الأورام عمرو دياب أزمة مضيق هرمز

    وزير التعليم العالي: 3 جامعات تكنولوجية جديدة لمواكبة الثورة الرابعة

    10:05 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    وزير التعليم العالي: 3 جامعات تكنولوجية جديدة لمواكبة الثورة الرابعة

    الدكتور خالد عبدالغفار

    القاهرة- مصراوي:

    قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك 3 جامعات جديدة، هي الوادي الجديد ومطروح والأقصر، وهناك تخصصات جديدة لخدمة سوق العمل.

    وأضاف وزير التعليم العالي، في كلمته باحتفالية عيد العلم، اليوم الأحد، بحضور الرئيس السيسي، أن وزارة التعليم العالي تعاونت مع بنك المعرفة لمساعدة الجامعات في تحسين مواقعها بالتصنيف الدولي.

    وقال الوزير، إن هناك 5 جامعات مصرية ضمن أعلى 3% من الجامعات بالعالم.

    وتحدث الوزير عن إنشاء جامعات أهلية، هذا العام لأول مرة، وهي جامعة الملك سلمان، الأكاديمية العليا للعلوم، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة زويل "المرحلة الثانية"، وهي جامعات ذكية بالاشتراك مع الجامعات الدولية؛ بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية الرابعة.

    وأوضح الوزير، أنه جرى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة، هي القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا، بني سويف، تماشيًا مع إعلان 2019 عامًا للتعليم.

    خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي جامعات تكنولوجية عيد العلم

    الخبر التالى:

    "بالعلم نستطيع".. فيلم تسجيلي لمشروعات التعليم العالي والبحث العلمي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان