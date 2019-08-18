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    وزير التعليم العالي: 43.5 مليار جنيه ميزانية الجامعات العام الحالي

    09:54 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    وزير التعليم العالي: 43.5 مليار جنيه ميزانية الجامعات العام الحالي

    وزارة التعليم العالي

    القاهرة- مصراوي:

    قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة تمكنت من السير في 27 مشروعًا قوميًا للتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتنفيذ استراتيجية التنمية 2030، في التفكيرات والتطبيقات، بما يخدم سوق العمل.

    وأضاف وزير التعليم العالي، في كلمته باحتفالية عيد العلم، اليوم الأحد، بحضور الرئيس السيسي، أن هناك دراسة عن احتياجات سوق العمل، ووظائف المستقبل، لاستفادة مصر من شبابها، وثبت تباين في الوظائف المطلوبة في المستقبل.

    وتحدث الوزير عن تطورات المنظومة، من خلال ميزانية للجامعات بلغت 43.5 مليار جنيه العام الحالي، على 27 جامعة حكومية و45 معهدًا، و22 ألف عضو هيئة تدريس، لخدمة 3 ملايين طالب، يلتحق منهم حوالي 650 ألف طالب بسوق العمل.

    وزارة التعليم العالي الجامعات عيد العلم

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