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    وزير التعليم العالي يكشف معلومات عن امتحان إلكتروني لطلبة الجامعات

    09:51 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    وزير التعليم العالي يكشف معلومات عن امتحان إلكتروني لطلبة الجامعات

    امتحان إلكتروني

    القاهرة- مصراوي:

    قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك معايير دولية في الأسئلة؛ لقياس مهارات الخريجين، وكانت البداية بقطاع الطب، وتوسعت التجرية في 28 محافظة، ثم توسعت بكل القطاعات الصحية.

    وأضاف وزير التعليم العالي، في كلمته باحتفالية عيد العلم، اليوم الأحد، بحضور الرئيس السيسي، إن هناك بنوكًا للأسئلة، تنزل فيه الأسئلة بنفس التوقيت لكل طالب بدون التدخل من أي عنصر بشري لقياس كم المعلومات والقدرات لكل طالب.

    وأوضح الوزير ضرورة رفع البنية التحتية في الجامعات لاستيعاب ذلك؛ لتعميم الامتحان في كل قطاعات التخصصات الأخرى؛ ليستطيع الطالب معرفة مقدار نفسه.

    وقال الوزير إن الامتحان الإلكتروني معيار لقياس مستوى الطلاب، مؤكدًا أن هناك طلابًا حصلوا على امتياز ورغم ذلك عند خضوعهم للامتحان لم يحصلوا على نفس التقدير.

    امتحان إلكتروني وزير التعليم العالي عيد العلم

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