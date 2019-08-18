"مغامرة إنقاذ الأهرامات".. حكاية أفلام "ناشيونال جيوجرافيك" لكشف ألغاز الفراعنة

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت قناة "ناشيونال جيوجرافيك أبوظبي" الإماراتية، مطلع الشهر الجاري، سلسلة من الأفلام الوثائقية عن "مصر القديمة" لكشف ألغاز كنوز مصر الفرعونية، كما تروي قصصًا نادرة عن الحرف اليدوية التي اشتهرت بها هذه الحقبة، تنشيطًا للسياحة المصرية.

ويرصد مصراوي، 10 معلومات عن سلسلة الأفلام الوثائقية ومنها:

1 ـ تكشف ألغاز كنوز مصر الفرعونية وخباياها، وقصص نادرة عن مصر القديمة، والحرف اليدوية التي اشتهرت بها.

2 ـ تصطحب "مصر القديمة" المشاهدين في رحلة استثنائية لمدة 4 ساعات، تتقصى عن عوالمها لاكتشاف أسرار الحضارة التي امتدت آلاف السنين.

3 ـ تأتي الأفلام الوثائقية بمُساعدة أشهر علماء الآثار العالميين وأخصائي الطب الشرعي، وباستخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

4 ـ تبدأ السلسلة بفيلم "أسرار وكنوز ملك الشمس المصري"، وهو فيلم مكون من جزئين مدته ساعة.

5 ـ تقود المغامرة علماء الآثار لاكتشافات مذهلة، مثل العثور على أول مقبرة تستوعب جُثة كاملة منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

6ـ تصل أحداث المغامرة ذروتها عند عثورهم على مقبرة تحتوي على أكثر من 30 مومياء، بجانب محاولة اكتشاف المزيد عن هوية المومياوات، وحل لغز وجودهم في هذه المقبرة.

7 ـ تستمر السلسلة في اكتشاف المزيد عن الحضارة المصرية من خلال فيلم "مصر من الأعلى" لتسليط الضوء على الآثار والهياكل المصرية القديمة من أعلى نقطة ممكنة عن طريق تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

8 ـ يستمتع المشاهدون بمغامرة رائعة تبدأ بعرض صورة جوية للأهرامات وأبو الهول، مروراً بالغوص في أعماق البحار، وصولاً إلى استكشاف العاصمة الإدارية الجديدة.

9 ـ يعرض فيلم "إنقاذ أهرامات مصر القديمة" تاريخ "هرم سقارة المدرج" أقدم أهرامات مصر، وما تعرض له من عوامل تعرية وزلازل وأعمال نهب، قبل أن يحاول الخبراء ترميمه واستعادة بريقه المفقود للحفاظ على هذا الكنز الثمين.

10ـ الفيلم الثالث "العمل المصري" ويشمل تفاصيل نادرة عن اختفاء مومياء الملك أمنمحات الثالث من غرفة الدفن الخاصة به، والاستعانة بأربعة خبراء لإعادة فتح القضية وحل اللغز.