بعد الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة (الأحد، الاثنين، الثلاثاء).

وأوضحت الهيئة أنه من المقرر أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحراراة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب، كما تنشط الرياح المعتدلة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد المقبل:

السواحل الشمالية الغربية 31 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 32 25

الوجه البحري والقاهرة 35 24

جنوب سيناء والغردقة 38 28

شمال الصعيد 37 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 29

طقس الاثنين

توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس الاثنين، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، وتنشط رياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 31 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 32 24

الوجه البحري والقاهرة 34 25

جنوب سيناء والغردقة 37 28

شمال الصعيد 36 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29

طقس الثلاثاء

توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس الثلاثاء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، وتنشط رياح معتدلة على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 31 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 24

الوجه البحري والقاهرة 34 25

جنوب سيناء والغردقة 37 28

شمال الصعيد 36 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29