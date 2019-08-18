الاستمارات مجانا.. تفاصيل جيدة بشأن الالتحاق بمعهد السكة الحديد

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلن المهندس إيهاب مراد، مديرالتطوير بمعهد ورادن للتدريب بالسكة الحديد، أنه جاري إنهاء وتجهيز التصميمات الخاصة بملف اختبارات القبول؛ استعدادًا لطرحها للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد.

وأضاف "مراد" لمصراوي، أن طرح كراسات القبول على الطلاب عقب الانتهاء من المرحلة الثالثة للتنسيق لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الصناعية، لافتا إلى أن هناك اتجاهًا لطرحها بالمجان في السنة الأولى (يذكر أن سعر استمارة الالتحاق بمدارس وردان في العام بلغ نحو 115 جنيهًا)

وأضاف مدير التطوير بمعهد وردان، أنه تقدم إلى المعهد خلال المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة، 50 طالباً من خلال مكاتب التنسيق الإلكتروني، موضحا أنه يتبقى المكان مفتوحًا لـ50 طالبًا بالثانوية العامة، و100 طالب آخرين من الدبلومات الفنية الصناعية.

ولفت إلى أنه جرى التنسيق مع المركز الطبي للسكة الحديد لتوقيع الكشف الطبي على المتقديم، وكذا التنسيق مع نادي السكة الحديد لإجراء اختبارات اللياقة البدنية، موضحا أنه سيتم إجراء اختبارات السمات داخل المعهد.