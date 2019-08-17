جهاز القاهرة الجديدة يسلم 4 شقق لأصحاب عقار محترق بالقطامية

كتب - محمد عبدالناصر:

سلم المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، 4 شقق إيجار مفروشة بشكل مؤقت لأسر العقار المحترق بالجهود الذاتية لجهاز المدينة، لحين الانتهاء من رفع كفاءة المنشأة المحترقة بالأمس في منطقة القطامية بالتجمع الثالث.

أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، خلال تسليمه للوحدات السكنية لمتضرري الحريق، أنه سيقوم بتذليل كافة العقبات والمساعدة للأسر المتضررة بالكامل من الحريق، بجانب التواصل مع صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي المالك والمنفذ للعقار المتضرر حتى يتم إعادة الشيء لأصله وعودة الأسر المتضررة لوحداتهم السكنية الأصلية مرة أخرى.

ووجه النجار، الشكر للدكتور إبراهيم حجازي، عضو البرلمان عن دائرة مدن شرق القاهرة "القاهرة الجديدة، الشروق، بدر" على متابعته للحادث، وإرساله مديرة مكتبه وفريق العمال المرافق لها للمساعدة في هذه المحنة رغم ظروف سفره خارج البلاد في رحلة علاجية.

الجدير بالذكر أن توصيات اللجنة المبدئية للمركز القومي لبحوث البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان، أكدت أن المنشأة بالكامل في الحالة الراهنة لا تمثل خطورة مع إمكانية عودة السكان للأجزاء غير المتأثرة بالحريق، والمتمثلة في الجانب الأيسر بالكامل، وكذلك الوحدات في الجانب الأيسر من المدخل الأيمن للعقار.

يذكر أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير فني مفصل عن حالة الوحدات المتضررة من الحريق، وطرق إعادة تأهيلها عن طريق المركز القومي لبحوث البناء والإسكان.