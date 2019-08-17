برلماني: الصوب الزراعية مشروع قومي يوفر الآلاف من فرص العمل



كتب أحمد علي:

وصف النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، مشروع الصوب الزراعية، بـ"مشروع قومي من الطراز الأول" يعمل على توفير آلاف من فرص العمل، كما أن له أهمية زراعية ومائية واقتصادية كبيرة.

ونوه في بيان اليوم، بقدرة مشروع الصوب الزراعية على توفير 15 ألف فرصة عمل من مختلف التخصصات، علاوة على أهميته في تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض بتطبيق الأساليب العلمية الحديثة، وتقليل استخدام المياه في الري وتعظيم الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى أن مشروع الصوب الزراعية يهدف في الأساس، إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، ويساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج وزيادة جودتها.

ولفت إلى أن قطاع الزراعة يحتل أولوية كبيرة لدى الرئيس السيسي وهو ما يظهر من كم المشاريع المنفذة في هذا المجال