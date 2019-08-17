أستاذ بالأزهر عن توجيه السيسي: نقل "مسجد الأسكندرية" جائز شرعًا

كتب - محمود مصطفى:

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل مسجد وضريح أبو الإخلاص الزرقاني، لإقامة محور المحمودية بالأسكندرية.

وقال كريمة في تصريحات لمصراوي، السبت، إن نقل دور العبادة أيا كانت لأماكن أخرى جائز شرعًا، طالما كان للمصلحة العامة، وهو من صلاحيات ولي الأمر.

وأشار أستاذ الشريعة الإسلامية، إلى أنه سيتم التعويض ونقل المساجد إلى مكان آخر فلا حرج في ذلك، لأنه من المقرر فقها أن صلاحيات ولي الأمر تناسب المصلحة.

وقال "كريمة" إنه أثناء إنشاء طريق صلاح سالم كانت المنطقة الموجودة أمام مسجد السيدة عائشة مليئة بالمقابر والأضرحة وتقع في منطقة العمل، وتم أخذ رأي دار الإفتاء التي أجازت إزالة المقابر والأضرحة لاستكمال الطريق، مضيفًا: من المقرر في الفقه الإسلامي جواز نزع ملكية المواطنين، طالما كان فيها إعاقة للطريق العام.

ومن جانبه، رحب الشيخ محمد صفوت فودة، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، بحديث الرئيس السيسي، عن نقل ضريح الشيخ أبو الإخلاص الزرقاني، مؤسس الطريقة الإخلاصية الصوفية العليا.

وطالب "فودة"، في تصريحات لـ"مصراوي"، المحافظة بتخصيص مكان آخر قريب من الموقع الحالي، لإقامة مسجد مماثل لمسجد الشيخ لنقل الضريح إليه.

وأكد "فودة"، أن المشيخة الصوفية بالإسكندرية والصوفيين بشكل عام لن يعترضوا على أي قرار يخص المصلحة العليا لمصر.

يشار إلى أن صاحب الضريح الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني، هو مؤسس الطريقة الإخلاصية الصوفية العليا بمحافظة الإسكندرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على محافظ الإسكندرية، اليوم، أهمية حل مشكلة سوق الحضرة، مع مراعاة ظروف العاملين به، والمشكلة الأخرى وجود أحد المساجد، يحتوي على ضريح، ويعوق الحركة في المحور والكوبري الذي سيتم إنشاؤه ويمر حتما في هذه المنطقة، مشددًا على الانتهاء من مشروع محور المحمودية في مدة زمنية 3 أشهر.