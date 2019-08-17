  • عاجل:مباشر.. الأهلي 0 - 0 بيراميدز.. كأس مصر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مشروع الصوب الزراعية الأهلي وبيراميدز اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب انفجار معهد الأورام عمرو دياب أزمة مضيق هرمز

    البابا تواضروس يُكرم أمينة المواطنة بـ"مستقبل وطن"

    08:42 م السبت 17 أغسطس 2019
    البابا تواضروس يُكرم أمينة المواطنة بـ"مستقبل وطن"

    البابا تواضروس يُكرم مارجريت عازر

    كتبت - ميرا إبراهيم:
    كرم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، النائبة مارجريت عازر، أمينة المواطنة بحزب مستقبل وطن، وذلك بإعطائها درع تكريم، تقديرا لجهودها ودورها الوطني في خدمة الوطن ومنطقة شبرا.

    جاء ذلك خلال طقس تدشين مذابح كنيسة القديس يوسف النجار والقديس يوحنا الحبيب، بكنيسة السيدة العذراء بالوجوه بشبرا، اليوم السبت.

    حضر التكريم النائب إيهاب الطماوى أمين المواطنة بالقاهرة، والنائب جون طلعت، ولفيف من الأساقفة والكهنة، وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، كلا من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا تكلا أسقف دشنا والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا بافلوس أسقف اليونان والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل أخميم والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا.

    البابا تواضروس مارجريت عازر مستقبل وطن

    الخبر التالى:

    نائب: تصريحات السيسي اليوم رسالة واضحة ضد الفساد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان