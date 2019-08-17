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    رئيس الوزراء يصل مطار سفنكس عائدًا من الخرطوم

    08:26 م السبت 17 أغسطس 2019
    رئيس الوزراء يصل مطار سفنكس عائدًا من الخرطوم

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب - محمد غايات:

    وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء السبت، إلى مطار سفنكس، عائدا من العاصمة السودانية الخرطوم.

    وشارك "مدبولي" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقى، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التى تم التوافق عليها بين الأشقاء فى السودان.

    وقع مدبولي، وعدد من كبار المسئولين الافريقيين كشهود على هذه الوثيقة التاريخية.

    مصطفى مدبولي مطار سفنكس الخرطوم السودان السيسي

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