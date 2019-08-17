"قومي الطفولة": تحقيق عاجل في واقعة استغلال طفلة للتشهير بوالدتها

كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، استجابة المستشار نبيل صادق، النائب العام، لبلاغ المجلس، بفتح تحقيق عاجل في واقعة استغلال طفلة من قبل والدها من خلال تصوير مقطع فيديو للتشهير بوالدتها والإساءة إلى آخرين ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن والدة الطفلة حضرت، اليوم السبت، أمام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام بناء على بلاغ المجلس، حيث كلف النائب العام نيابة استئناف الأسكندرية بفتح تحقيق قضائي في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات بشأن الطفلة موضوع البلاغ؛ أعمالا لأحكام قانون الطفل وكتاب دوري المستشار النائب العام رقم 7 لسنة 2018.

وأوضح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان اليوم، أنه رصد الواقعة بعد انتشار الفيديو على "فيسبوك"، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل 16000، وإحالته إلى النائب العام، ووزارة الداخلية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن إلى جانب إحالته للجنة العامة لحماية الطفولة، بمحافظتي الإسماعيلية والإسكندرية لإعمال شئونها بشأن حالة الطفلة.

وقال المجلس: الواقعة تضمنت استغلال الأب للطفلة في الإساءة والتشهير بوالدتها وذلك بغرض الحصول على بعض المستندات التي يدعي أنها بحوزتها مع عدم مراعاة الحالة الصحية للطفلة حيث أنها قامت بإجراء عمليتين في القلب، وقيامه بخطفها من والدتها أثناء تواجدها بصحبتها لإجراء الكشف والفحوصات الطبية لمتابعة حالتها مع خبير أجنبي بالمستشفى، ومنعها من إجرائها رافضاً استلام علاجها من الأم، حيث حاول مغادرة البلاد مع الطفلة.