عضو بالصندوق السيادي.. من هو الرئيس الجديد لـ"اقتصادية قناة السويس"؟

كتب – أسامة عبدالكريم:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارًا جمهوريًا بتعيين المهندس يحيى زكي، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشغل المهندس يحيى زكي، منصب الرئيس التنفيذي لشركة دار الهندسة أحد المكاتب الاستشارية العالمية، وأحد أعضاء التحالف الذي شارك في وضع وتصميم المخطط العام والتفصيلي لمشروع تنمية محور قناة السويس، والذي ضم عددًا من الشركات المحلية والعالمية شركاء في هذا التحالف.

وخلال رئاسته شركة دار الهندسة، أشرف المهندس يحيى زكي على العديد من المشاريع القومية الكبرى في مصر، منها إنجاز العديد من الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثل مشروع "النهر الأخضر" وأبراج العاصمة الجديدة، ومنطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك".

كما أن "زكي" عضوًا بمجلس إدارة كل من "صندوق مصر السيادي" و"الهيئة القومية البريد" و"الجمعية المصرية البريطانية للأعمال" و"الغرفة التجارية المصرية البريطانية"، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمنطقة الاقتصادية عبر "فيسبوك".