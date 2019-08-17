الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة.. وأمطار بهذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، سيكون معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحري والقاهرة، شديد الحرارة على الصعيد.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي اليوم السبت، أن السواحل الشمالية والقاهرة تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، مما يتسبب في ارتفاع نسب الرطوبة، بينما المناطق الجنوبية تتعرض لمنخفض السودان الموسمي، مما يتسبب في خفض نسب الرطوبة وارتفاع الحرارة، لافتًا إلى أنه السبب أيضًا في سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وبعض المناطق من جنوب الصعيد.

وأكد عبدالعال، أن درجات الحرارة على القاهرة تصل إلى 37 وتنخفض تدريجيا لتصل إلى 34 درجة منتصف الأسبوع، وتصل إلى 39 درجة على شمال الصعيد و40 على الجنوب.

وتابع: نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة على مناطق السواحل الشمالية فتصل إلى 90%، بينما تنخفض على القاهرة وشمال الصعيد، فسجلت في القاهرة 75%، وشمال الصعيد 50%، والجنوب 20%.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد.

وأكد أن نسب الرطوبة المرتفعة من المتوقع أن تستمر طوال شهر أغسطس، بينما تظل درجات الحرارة في معدلتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.