حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح مشروعات الصوب الزراعية.. وبدء تنسيق الدبلومات

كتب - أحمدعبد المنعم:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية، وإصداره قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس، خلفًا للفريق مهاب مميش.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية، كالآتي: