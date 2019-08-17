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    متحدث الرئاسة ينشر صورًا لافتتاح السيسي مشروع الصوب الزراعية

    06:27 م السبت 17 أغسطس 2019
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    كتب - أسامة عبدالكريم:

    نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة، صورًا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، اليوم السبت.

    وحرص الرئيس السيسي، على توجيه عدة رسائل للمصريين خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية.

    وقال الرئيس السيسي إن تدخل الدولة بمشروع الصوب الزراعية هدفه ضبط آليات السوق بزيادة حجم المعروض، مضيفًا: "نتصدى لمشكلات مفيش رجل أعمال يرضى أو يقدر يضخ الأموال دي في المناطق دي".

    مشروع الصوب الزراعية السيسي قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية الزراعة

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