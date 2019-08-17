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    برلماني يقترح تهيئة الطرق لإنجاح مبادرة "دراجة لكل مواطن"

    04:09 م السبت 17 أغسطس 2019
    برلماني يقترح تهيئة الطرق لإنجاح مبادرة "دراجة لكل مواطن"

    درجات - ارشيفية

    كتب - أحمد علي:

    قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن مبادرة "دراجة لكل مواطن"، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، خطوة هامة نحو الاهتمام بالرياضة وتوجيه الشباب بطريقة فعالة لممارستها.

    وأشار "بدوي" في بيان السبت، إلى أن التسهيلات التي تقدمها المبادرة من خلال امكانية تقسيط الدراجة سوف يجذب الشباب لها ويساعد الغير قادرين على استقلالها مما يساعد على نشر تلك الثقافة بين الأطفال والشباب.

    وشدد على ضرورة توفير كافة المقاومات اللازمة لإنجاح هذا المبادرة والتي تتمثل في تهيئة الطرق وتخصيص طريق خاص للدرجات حفاظًا على أرواح هؤلاء الشباب خاصة وأن معظم الجامعات تقع في أماكن حيوية ومزدحمة للغاية، وعمل لوحات إرشادية لهم بجانب التسويق للفكرة لنشرها.

    ولفت "بدوي"، إلى أنه يجب تضافر كل الجهات المعنية من أجل نجاح تلك المبادرة بالجامعات حتى يتم تعميمها ونصل لما وصلت له العديد من الدول المتقدمة وتغيير الثقافة نحو استخدام الدراجة كوسيلة مواصلات حيوية يستقلها الطالب والموظف وغيره حفاظا على نظافة البيئة وأيضا للياقة البدنية، مشيرًا إلى أن فوائد هذه المبادرة عديدة سواء الحفاظ على صحة المواطنين أو اقتصادية.

    وأضاف عضو مجلس النواب، أن ترشيح 100 طالب من كل جامعة، بجانب ترشيح 5% من أعضاء هيئة التدريس، ومثلهم من العاملين، ليمثلوا المستفيدين المستهدفين من المرحلة الأولى من تطبيق المبادرة خطوة جيدة وسوف تكون دعاية للمشروع لنشره على أوسع نطاق وجذب المواطنين له حتى تكون الدراجة حل ذاتي يغني المواطن عن الاعتماد على الوسائل التقليدية وتجنب المواطنين الذهاب إلى مواقف السرفيس التي اتسمت بالعشوائية.

    مبادرة دراجة لكل مواطن محمد بدوي دسوقي البرلمان وزارة الشباب والرياضة

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