وزيرا التموين والزراعة يشرحان للرئيس أسباب انخفاض أسعار اللحوم

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقد عدد من الصوب الزراعية بمشروع 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بالساحل الشمالي، اليوم السبت، تساؤلًا لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن انخفاض أسعار اللحوم: "إيه اللي خلى اللحمة تنخفض؟".

ورد وزير التموين، موضحًا أن أسعار اللحوم ارتفعت خلال الفترات السابقة بسبب ارتفاع الطلب في مقابل انخفاض المعروض من اللحوم، مما دفع أسعار اللحوم البلدية إلى 150 جنيهًا.

وأشار وزير التموين، إلى أن تدخل الدولة لطرح كميات كبيرة من اللحوم خلال الفترة السابقة، بأسعار أقل وبنفس الجودة، الأمر الذي دفع الأسعار إلى الوصول لـ100 جنيه للكيلو، كما تطرح الوزارة بالتعاون مع السودان لحومًا بسعر 85 جنيهًا للكيلو.

وتابع: "طرحنا كميات كبيرة من اللحوم سواء من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو من اللحوم البرازيلية عالية الجودة أو اللحوم السودانية التي تم تربيتها في مصر، ولذلك زاد حجم المعروض من اللحوم، وده خلى في تنافسية حرة وخلى الجزار يرخص السعر، وبيكسبوا والوسق ماشي معاهم".

كما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى دور مشروع البتلو والذي يتكلف نحو 600 مليون جنيه من البنوك، وما ما أعطى للمزارع الصغير الفرصة للدخول في مجال الإنتاج.