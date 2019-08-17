صور| حضور مكثف لأولياء الأمور لجلسة إلغاء الثانوية التراكمية بمجلس الدولة ​

كتب- محمد سامي:

شهدت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة تواجد مكثف من أولياء الأمور، لحضور جلسة نظر الطعن المقدم من المحاميان حميدو جميل، وعمرو عبد السلام ضد كلا من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نظام التعليم الجديد و المطالبة بإلغاء الثانوية التراكمية.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الطعن المقدم لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، إلي جلسة اليوم لاستكمال المرافعات.

وتشهد جلسة اليوم حضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم وذلك بناء علي طلب هيئة المحكمة لمناقشته فى بعض الأمور الخاصة بنظام الثانوية العامة الجديد.