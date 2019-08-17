غدا.. مصر للطيران تسير 17 رحلة لعودة 4 آلاف حاج

كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدًا الأحد ١٧ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 4000 حاج بواقع 10 رحلات من جدة إلى لنقل 2400 حاج، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة الجيزة، وتضامن الاسماعيلية والقاهرة والمنوفية والسويس ونادى القضاة والنيابة العامة وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

وتسير شركة مصر للطيران 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.​