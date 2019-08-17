منتقدًا التعدي على حقوق الدولة.. السيسي: والله ما أسيب لأبني جنيه

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يسمح بالتعدي على أراضي الدولة أو ممتلكاتها من جانب المواطنين، مؤكدً: "لازم الدولة تبقى قوية، واللي بيحصل من تعديات لأن الدولة رخوة ومفيش سيطرة".

وقال الرئيس، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "والله العظيم أنا ما أسيب لأبني جنيه علشان ده حرام، وتروح تجح وتعمل عمرة بمال مش بتاعك".

وتابع الرئيس السيسي: "مينفعش تبقى الدولة رخوة ومفيش سيطرة، أي حد عايز يعمل أي حاجة يعملها، وأي حد عايز ياخد أي حاجة ياخدها، أمال إحنا قاعدين نعمل إيه".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

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