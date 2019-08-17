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    الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية

    11:54 ص السبت 17 أغسطس 2019
    الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية

    الرئيس السيسي

    مرسى مطروح- أ ش أ:

    افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت) عددا من المشروعات القومية تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.

    حضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

    وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ " شريف السيد خليل".​

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    Asha
    السيسي مشروع الصوب الزراعية قاعدة محمد نجيب على عبد العال محمد زكي
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