السيسي: "عايزين نبني ونعيش والناس تعيش معانا"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يتم تجهيز أول 5 آلاف فدان لتنفيذ الصوب الزراعية في بني سويق والمنيا، لافتًا إلى أن الصوب الزراعية ستغير أشياءً كتيرة في هذه المحافظات، "هيكون هناك مصانع بتستفيد من منتاجات هذه الصوب".

وأضاف السيسي، "لما بنفتح مشروع جديد بيكون في العلن، مش بنخبي حاجة، لكن اللى بيتآمر بهدف التدمير بيبقى في الخفاء".

وأكد الرئيس، أنه لا يوجد أي بلد ممكن بالتدمير والتخريب فهذا ضد كل السنن الدينية، لكن البلاد بتتقدم بالبناء والتعمير".

وقال: "الفكرة مبنية على استنزاف قدرات الدول في صراع لا ينتهي في صالح من صنع هذا الصراع، لكن إحنا عايزين نبني ونعيش والناس تعيش معانا".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.​