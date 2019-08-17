السيسي: مشروعات الصوب الزراعية تغطي احتياجات 20 مليون مصري

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروعات الصوب الزراعية التي تنفذ على مساحة 100 ألف فدان لا تكفي لسد احتياجات الشعب المصري كله: "إحنا المشاريع دي في إطار بناء قدرة الدولة زي ما شوفتوا الـ100 ألف فدان صوب يكفي لـ20% من الشعب المصري يعني 20 مليون".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "لكن بمعدلات الزيادة السكانية بعد 5 أو 6 سنوات خلاص نرجع تاني للي كنا فيه، الناس لازم تطمن إن إحنا كدولة بنبني وبنواجه تحدي كبير قوي في النمو السكاني".

وتابع الرئيس السيسي: "حاولنا ما أمكن أن نختار الأماكن اللي فيها الكميات الضخمة دي، في إطار بناء القدرة والكفاءة ولكن عايز أقول أكيد المزارعين بيسمعوا ولما تقول للناس تعالوا نعمل مشروع يحقق كفاءة في الآداء طالما هيتكلف في الغالب مش عايز، هوا عايز تعمله المشروع وشوف تاخد منه المصروفات وده كلام يمكن تحقيقه وإحنا كدولة نشوف الكلام ده".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.