رئيس جهاز الشروق: تركيب 370 كشاف إنارة ليد بمحور الحرية بالمدينة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم تركيب 370 كشاف إنارة ليد بمحور الحرية بالمدينة لخدمة رواد الطريق الذي يبلغ طوله 5 كم (ذهاب - إياب)، وذلك في إطار خطة جهاز المدينة لاستبدال كشافات الإنارة الصوديوم بكشافات إنارة ليد بالمحاور والطرق الرئيسية.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم، تم استبدال عدد 2300 كشاف حتى الآن من إجمالي 2454 كشافا، والمستهدف استبدالها لتصبح كافة المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة مضاءة بإنارة ليد.

وأوضح رئيس الجهاز أنه نظراً لكون محور الحرية أحد المحاور الهامة بقطاع شرق المدينة، وواجهة رئيسية لمناطق العمارات من المنطقة الأولى حتى الثامنة عمارات، فقد تم استهداف المحور ضمن خطة تطوير منظومة الإنارة بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار المساهمة في توفير الطاقة، ورفع مستوى الإضاءة بالمدينة.