18 رحلة اليوم.. "مصر للطيران" تبدأ تكثيف رحلاتها لعودة الحجاج

كتب - طه عبيد:

تبدأ شركة مصر للطيران اليوم السبت، تكثيف رحلاتها الجوية من الأراضي المقدسة لعودة حجاج القرعة وجمعيات التضامن الاجتماعي وحجاج السياحة والهيئات بخلاف رحلات العمل، من مطاري جدة والمدينة المنورة، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الصالة الموسمية بمطار القاهرة المخصصة لرحلات الحج والعمرة التي تسيرها مصر للطيران، منتظر أن تستقبل على مدار اليوم 18 رحلة جوية من الأراضي السعودية، بواقع 12 رحلة من مطار جدة و6 رحلات من مطار المدينة المنورة لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن .

وتسير شركة مصر للطيران، 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.

وتوفر الشركة بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل طائرة لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم لتقليل فترة الانتظار عند الوصول للقاهرة ، تسهيلا لإجراءات العودة .