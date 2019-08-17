السيسي يوجه بالتنسيق مع التجار: "مش هنتفق معاهم على الناس"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تدخل الدولة في الأسواق هدفه ضبطها: "لما جينا قولنا هنتدخل في صناعة اللحوم علشان ضبط السوق، كانت أسعار اللحوم السنوات الماضية تنمو.. الطلب زيادة وحجم المعروض مش كتير".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "لما تدخلنا الأسعار ثبتت ويمكن تكون سببت لبعض الناس إن أرباح صغار المزارعين اللي بيحققوها خلال المناسبات متحققتش، كانوا بيستهدفوا 55 جنيه للكيلو أو أكتر لو كانت معدلاتنا زي السنين اللي فاتت كان يوصل أكتر من 60 جنيهًا ولكن بقينا بين 48 و52 جنيهًا، يا ترى الكلام ده تأثيره إيه على ضغار المزارعين إحنا عايزينه ينتج معانا لو توقف هيكون في مشكلة".

وتابع الرئيس: "تواجدكم في الأسواق ميمنعكش إن أنت تنسق مع التجار، مش هنتفق مع التجار على الناس ولكن هنتفق إن إحنا نعمل توازن، وإلا هيدخل الموضوع في سجال مفتكرش إن ده مناسب، مش من مصلحتنا كدولة، عايزين كلنا نتحرك مع بعض ونحقق التوازن، المستهلك ياخد المنتج بسعر مناسب واللي شغالين في الزراعة ياخدوا هما كمان".

وأكد الرئيس السيسي: "عايزين دايمًا نكون شعب واحد وكلنا مصريين وبنحب بلدنا، الأسواق اللي هندخل فيها وأنا هحضر افتتاححها، عايز في الأسواق دي المبردات زي الكتاب ما بيقول في العالم تتعمل الحاجات دي، بس نسق مع القائمين وهما أكيد بيسمعوني دلوقتني إحنا معاكم وجايين نساعد".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.