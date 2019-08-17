السيسي: "لو قلت للتاجر متكسبش تبقى مش واخد بالك"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التي تقيمها الدولة فيما يتعلق بمجال الزراعة والمنتجات الزراعية هدفها ربط آليات السوق، مؤكدًا: "هدفنا ربط آليات السوق، مش موضوع إن في تجار بتكسب، التاجر لازم يكسب لما يجد إن الفرصة متاحة، أنا مش بدافع عنه، لو قلت للتاجر متكسبش يبقى أنت مش واخد بالك".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "ده ميمنعناش ننسق مع رجال الأعمال اللي شغالين في القطاعات دي، علشان يبقى في توازن في كلامنا وتصرفاتنا مع السوق، إحنا محتاجينهم معانا لأن السوق المصري سوق كبير، بتتكلم في 10 أو 15 مواطن مليون إحنا بنستهدفهم، لكن الباقي شغال على كبار التجار والمزارعين والريف".

ووجه الرئيس السيسي، بالتنسيق بين وزارة الزراعة والغرف التجارية: "علشان يبقى مسارنا متوازن وميعملش حجم الإنتاج الضخم، لما ندخل من محمد نجيب 10 آلاف فدان ننزلهم السوق على مدار العام ده حجم كبير، لو مخدناش بالنا في إن إحنا نقول هنعمل إيه في الإنتاج ده هيبقى في مشكلة".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.