السيسي يصل قاعدة محمد نجيب لافتتاح مشروع الصوب الزراعية

القاهرة – (مصراوي):

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، في منطقة الساحل الشمالي، لافتتاح مشروع الصوب الزراعية.

ومن المقرر أن يفتتح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية".

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.