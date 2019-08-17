موعد بدء الدراسة.. وترقيات موظفي الدولة- صحف القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، مشيرة إلى أن الرئيس قد حرص على تفقد مشروعات الصوب الزراعية ومقرها قاعدة محمد نجيب العسكرية صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أن مشروع الصوب الزراعية يعد ضمن المشروعات القومية التي تهدف للتوسع الزراعي في مصر بالاعتماد على تكنولوجيا حديثة تضمن جودة المنتج وترشيد استخدام المياه حيث افتتح الرئيس المرحلة الأولى من المشروع في شهر فبراير الماضي بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام بمحافظة مطروح والتي تأتي في إطار المشروع القومى لإنشاء 100 ألف فدان للصوب الزراعية المحمية بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي شأن آخر، ذكرت (الأهرام) أن موقع التنسيق الإلكتروني سيبدأ اليوم في تلقى وتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية الحاصلين بحد أدنى على 60% من نظامي الثلاث والخمس سنوات للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية، ويستمر تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني حتى 31 أغسطس الحالي.

ونقلت عن سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق أن طلبة الدبلومات الفنية لديهم فرصة للالتحاق بالجامعات تمثل 10% من الأعداد المقررة قبولها من طلبة الثانوية العامة وفي الكليات المخصصة للدبلومات وهى كليات التعليم الصناعي والكليات التكنولوجية.

وذكرت (الأهرام) أنه واستكمالا لما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، أعلنت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالى 2019-2020 وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلى ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022، بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين، ما يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضًا، وبالتالى خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدى فى النهاية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت إلى أن العام المالي 2021-2022 سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى إلى أقل مما كان عليه قبل 2011، موضحًا أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017 إلى 98% نهاية يونيه 2018، ثم 90.5% نهاية يونيه 2019

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن المجلس العسكري السوداني أكد أن الاحتفال بالسلطة الانتقالية سيتم بالتوقيع النهائي بعد ظهر اليوم على وثيقة الإعلان الدستوري فى قاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، موضحا أن الحدث سيشهد حضور عدد من رؤساء الدول وممثلي الدول الراعية والمنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية.

ونقلت عن وجدي صالح القيادي بقوى الحرية والتغيير أن غدا سيشهد الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري بينما يؤدى بعد غدا أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستوري.

الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد غدا الاحتفال بعيد العلم ويكرم 18 عالما من الفائزين بجوائز الدولة في العلوم والعلوم التكنولوجية لعام 2018 الحاصلين على جوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية، ويمنح الفائزين وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

وحول موسم الحج ، ذكرت الصحيفة أن شركة مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة وشهد أمس تشغيل 4 رحلات العمل، مشيرة إلى أن اليوم يشهد بداية عودة حجاج القرعة وجمعيات التضامن الاجتماعي حيث تكثف الشركة رحلاتها لنقل 2250 حاجا على متن 13 رحلة جمعيها من مطار جدة من قرعة وتضامن الجيزة وتضامن الدقهلية وحجاج أجانب وترانزيت وعدة هيئات وحجاج باماكو بمالي.

وأشارت إلى أن مصر للطيران ستسير نحو 200 رحلة لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة و224 رحلة جوية من مطار جدة بإجمالي 424 رحلة لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.

وفي موضوع آخر، ذكرت "الجمهورية" أن جامعة القاهرة نجحت، ولأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، في القفز 100 مركز والتواجد بين أفضل 301 إلى 400 جامعة على مستوى العالم في التصنيف الصيني العام" شنغهاي" لعام 2019، وهو إنجاز كبير للجامعات المصرية بمعدل تطور لجامعة القاهرة في عام واحد بلغ نسبة 20% عن الأعوام السابقة والتي تواجدت فيها الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

وأضافت الصحيفة أن التصنيف الصيني، الذى بدأ عام 2003 يعد الأصعب والأشهر والأقوى في التصنيفات الدولية من حيث المعايير الصارمة حيث يعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً فى مجلات علمية مرموقة.

وفي الشأن الدولي، ذكرت "الجمهورية" أن فلسطينيا استشهد أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق النار عليه بذريعة تنفيذه عملية دهس جنوبى مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

أخبار اليوم:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح اليوم، عدداً من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور. موضحة أن الصوب الجديدة تأتي ضمن المشروع القومى للصوب الزراعية ، الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة ، كما يعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه تتراوح من 15 إلى 20% ، كما يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.

وفي شأن آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينتهي من حصر أعداد المستحقين للترقيات بحلول يناير المقبل بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية .لافتة إلى أن مصادر بالجهاز توقعت أن تتم الترقيات على مرحلتين نظرا لضخامة أعداد المستحقين للترقية الذي يبلغ مليون موظف لتعد هذه أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وذكرت الصحيفة أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أكدت وصول حجم صادرات مصر غير البترولية إلى 13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأكدت الصحيفة أنه تقرر بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد يوم 21 سبتمبر المقبل بجميع المراحل التعليمية على أن تبدأ الدراسة في رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الإبتدائي 11 سبتمبر المقبل.

وأضافت أن الفصل الدراسي الأول ينتهي يوم 23 يناير 2020 على أن تبدأ إجازة نصف العام يوم 25 يناير 2020 لمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الثاني بالمدارس والجامعات 8 فبراير.