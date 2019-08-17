امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وعودة حجاج القرعة- أخبار متوقعة

القاهرة- أ ش أ:

تبدأ شركة مصر للطيران رحلات عودة حجاج القرعة والتضامن الاجتماعي من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. تبدأ شركة مصر للطيران رحلات عودة حجاج القرعة والتضامن الاجتماعي من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، ومن المقرر أن تقوم الشركة بتكثيف رحلاتها وتسيير 13 رحلة لنقل 2250 حاجا ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج والتي تصل إلى 424 رحلة .

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

القاهرة.. تنطلق امتحانات الدور الثاني من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالبا وطالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

سكوبيه.. يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، نظيره البرتغالي في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 19 عاما)، المقامة حاليا بمقدونيا.

الخرطوم.. يحتفل السودان بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية، في "قاعة الصداقة" بالخرطوم، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان "الحرية والتغيير"، بحضور عدد من رؤساء وممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بالبلاد.