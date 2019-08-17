حدث ليلًا| إجازة السنة الهجرية فلكيًا.. وتعطل مطارات أمريكا

القاهرة- مصراوي:

شهدت الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، الوكالة المسؤولة عن فحص بيانات المسافرين الذين يصلون إلى موانئ الوصول والدخول الأمريكية، أن إحدى شبكات أنظمة الكمبيوتر لديها تعرضت لعطل أدى إلى انقطاع الخدمة في جميع أنحاء البلاد.

وعلق "صلاح الدين الطهاوي" مالك المطعم السوري الشهير الذي أثيرت بشأنه أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي أدت إلى قرار إغلاقه إداريًا وتشميعه.

ويرصد مصراوي، أبرز أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي.

إجازة رسمية.. "البحوث الفلكية" يعلن موعد بدء العام الهجري الجديد (صور)



أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية "مرصد حلوان"، بيانه بشأن هلال شهرالمحرم لعام 1441هـ.

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"بدون زحمة".. 5 مشروعات عملاقة للجر الكهربائي بالمحافظات

تتجه الحكومة لنقل تجربة "الجر الكهربائي"، كإحدى وسائل النقل الحديثة في العالم، من أجل سيولة مرورية وتيسير تنقل المواطنين داخل المحافظات "المليونية"، الأكثر ازدحامًا.

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بعد استغاثتها بالرئيس.. إجراء عاجل من "التنمية المحلية" بشأن سيدة الإسكندرية

وجه وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة والتعليم والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بالتواصل مع السيدة المُسنة التي استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في فيديو بثته نجلتها شرين على مواقع التواصل الاجتماعي لتضررها وأسرتها من صاحب سلسلة مطاعم مأكولات بمنطقة العصافرة بالمنتزة ثان.

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ضبط برازيلي حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة أخفاها راكب برازيلي معه فور وصوله من إيطاليا وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

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"كانت عايزة عربية وشقة".. أول رد من مالك المطعم السوري على شكوى سيدة الإسكندرية (فيديو)

علق "صلاح الدين الطهاوي" مالك المطعم السوري الشهير الذي أثيرت بشأنه أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي أدت إلى قرار إغلاقه إداريًا وتشميعه، عقب حملة دشنتها ابنة أحد السيدات المتضررات من ملوثات المطعم على موقع "فيس بوك"، مؤكدًا أن ما جرى تداوله لم يكن صحيحًا ولم ينقل الحقيقة كاملة.

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العثور على جثة سيدة متعفنة داخل شقتها في بورسعيد

عثر مواطنون بحي الزهور في محافظة بورسعيد، أمس الجمعة، على جثة متحللة لسيدة داخل منزلها بمنطقة عثمان بن عفان.

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الإسكندرية تؤكد دعمها للمشروعات الاستثمارية الملتزمة بالقانون

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس حي المنتزه ثان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة، للقيام بحملة مكبرة وعاجلة لإزالة التعديات ومخالفات المطاعم والمقاهي بنطاق الحي والتي بدأت بمخالفات أحد المطاعم والتي تسببت في إثارة غضب وضيق أهالي الاسكندرية مؤخرا، وقد تم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المطعم ومحاسبة المسئول عن المطعم.

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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على قطاع غزة

ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن الطيران الإسرائيلي شن الليلة غارة جوية على قطاع غزة كرد على صواريخ أطلقت على جنوب إسرائيل من القطاع في وقت سابق اليوم والتي جاءت في أعقاب إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود القطاع.

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واشنطن تعلن إصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها.

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التحالف العربي: قوات "الانتقالي" تبدأ العودة إلى مواقعها السابقة في عدن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم السبت أن وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني بدأت الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك استجابةً لدعوات التحالف، بحسب بيان صادر عن قيادة القوات المشتركة للتحالف.

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ترامب يناقش مفاوضات المصالحة الأفغانية مع فريق الأمن القومي

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب عقد اليوم الجمعة اجتماعا مع فريق الأمن القومي ومن بينهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الدفاع مارك مارك إسبر، بالإضافة إليه كوزير للخارجية ، إلى جانب مستشار الأمن القومي جون بولتون والممثل الأمريكي الخاص بالمصالحة الأفغانية خليل زاد ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد ومديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل حيث ركز الاجتماع على مناقشة وضع مفاوضات السلام والمصالحة في أفغانستان.

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الجمارك الأمريكية: تعطل أنظمة إدخال بيانات المسافرين على مستوى البلاد

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، الوكالة المسؤولة عن فحص بيانات المسافرين الذين يصلون إلى موانئ الوصول والدخول الأمريكية، يوم الجمعة أن إحدى شبكات أنظمة الكمبيوتر لديها تعرضت لعطل أدى إلى انقطاع الخدمة في جميع أنحاء البلاد

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طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع متفرقة في قطاع غزة

قصف سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي مواقعا وأهدافا في مناطق متفرقة في قطاع غزة.

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ترودو يناقش هاتفيا مع ترامب الأوضاع في هونج كونج والعلاقة مع الصين

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، هاتفيا اليوم الجمعة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تطور الأوضاع في هونج كونج واتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية.

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وفد صيني يزور قلعة قايتباي بالإسكندرية ويشيد بعظمة الآثار المصرية

أشاد وفد صيني بعظمة الآثار المصرية ، وقام بزيارة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية التي تعد من أقدم وأهم المعالم الاسلامية في مصر والعالم العربي.

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تقرير حكومي: 54.7 مليار دولار خسائر الاقتصاد اليمني جراء انقلاب الحوثي

كشف تقرير حكومي يمني حديث أن انقلاب ميليشيات الحوثي وتداعياته بالحرب المستمرة لأكثر من أربعة أعوام ألحق بالاقتصاد اليمني خسائر قدرت بـ54.7 مليار دولار.

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واشنطن.. نتائج التشريح تؤكد انتحار "صديق ترامب" المتهم بالاعتداء على قاصرات

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن مصدر مطلع على نتائج التشريح في ولاية نيويورك، انتحار المتهم بالاعتداء جنسيًا على قاصرات، الملياردير جريمري إبستين، بشنق نفسه في زنزانته.

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