وفاة طبيبته وإصابته بالسرطان.. رسائل مؤثرة لشريف مدكور

كتب- مصطفى علي:

أعلنت إدارة مستشفى دار الشفاء، وفاة الدكتورة هالة جبر، أخصائي الجراحة العامة وعضو كلية الجراحين الملكية والطبيبة المعالجة للإعلامي شريف مدكور الذي أصيب بسرطان القولون خلال الفترة الماضية.

ونعت إدارة المستشفى الطبيبة الراحلة والتي توفيت إثر حادث أليم، وشيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة، مؤكدة أن الجميع شهد لها بحسن الخلق والاجتهاد والسعي الدائم لخدمة المرضى والجميع.

وظهر التأثر جليا على الإعلامي شريف مدكور، الذي نعاها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "يا الله ربنا يرحمك يا هالة.. عمري ما هنسى دخلتك عليا وأنا تعبان في السرير وكنتِ تبتسمي في وشي وتقولي أنتَ زي الفل".

وتابع: "دايما كنتِ تطمني وتقولي هتخف وتبقي زي الحصان قلبي وجعني عليكِ قوي.. ربنا يصبر أهلك.. وإن شاء الله تكوني في الجنة.. البقاء لله".

وتعد الدكتورة هالة جبر طبيبة في مستشفى دار الشفاء، متخصصة في الجراحة العامة، ولها العديد من الأبحاث والدراسات في هذا الصدد، ومعروفة بحسن السيرة بين زملائه.

وكانت إحدى الأطباء المشرفين على علاج الإعلامي شريف مدكور خلال مرضه الأخير.

يأتي هذا في الوقت الذي لايزال فيه شريف مدكور يتلقى علاجه الكيماوي بعد إصابته بسرطان القولون منذ عدة أشهر، مؤكدا صعوبة السرطان وعلاجه، وكشف عن أنه أبلغ أسرته بإصابته بالمرض بثقة وإيمان بالله.

شريف مدكور ظهر قبل أيام قليلة من إجرائه الجراحة، وكتب عبر حسابه "أنا مقاتل سرطان"، بخلاف ظهوره بـ "نيولوك" مع أصدقائه، ونشرت الإعلامية مريم أمين، صورة من احتفالاتها بأعياد شم النسيم، وظهر بجوارها شريف بنيولوك بعدما خفف شعره وقص لحيته بالكامل.

ونشر مدكور مقطع فيديو داخل كوافير رجالي، مع أحد مصففي الشعر، قائلاً: "فكرت بما أنني هعمل عملية الأسبوع اللي جاي.. ولقيت شكلي مش عاجبني.. فجيت عند محمد ورامي وقولت هعمل نيولوك العملية.. عاوز أخش المستشفى أبقى مز.. هوريكو فيديو لما نخلص".

ووجه الإعلامي شريف مدكور رسالة إلى جمهوره، في أول ظهور له بعد إجرائه لجراحة إزالة ورم خبيث في القولون، قال فيها: "الحمد لله عملت العملية وإن شاء الله أبقى كويس.. عايز أشكر الناس اللي دعولي.. ربنا يخليكوا ليا.. إن شاء الله أبقى كويس .. كل سنة وأنتوا طيبين .. ورمضان كريم".

وكانت الرسالة الأخيرة لشريف، عن وفاة الدكتورة هالة جبر، والتي بدا متأثرًا للغاية بوفاتها.​