بعد استغاثتها بالرئيس.. إجراء عاجل من "التنمية المحلية" بشأن سيدة الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

وجه وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة والتعليم والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بالتواصل مع السيدة المُسنة التي استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في فيديو بثته نجلتها شرين على مواقع التواصل الاجتماعي لتضررها وأسرتها من صاحب سلسلة مطاعم مأكولات بمنطقة العصافرة بالمنتزة ثان.

وطالب الوزير، اطلاع السيدة بكافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية والتأكيد على توجيه الوزير لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالاستمرار في المتابعة والتواصل أولاً بأول مع السيدة المسنة ومسئولي المحافظة لمتابعة التطورات.

وأكد أن "أبواب الوزارة مفتوحة وكافة أجهزتها على استعداد مستمر لتلقي أي شكاوي للمواطنين والعمل علي سرعة حلها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بشكاوي المواطنين في كافة المحافظات وسرعة الاستجابة لها لتحقيق رضا المواطنين".

وأجرى متحدث الوزارة، اتصالا مع ابنة السيدة وتدعى شرين حيث شرح لها كافة التطورات التي حدثت عقب نشر استغاثة والدتها، والإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها ضد المطعم واللجنة التي شكلت بمشاركة الأمن الصناعي وشرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين لمعاينة المطعم ومراجعة تراخيصه، وما تم من غلق وتشميع للمحلات والمخزنين ملك صاحب المطعم .

وقدمت نجلة السيدة الشكر لوزير التنمية المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لسرعة الاستجابة لاستغاثة والدتها.

وأكدت أن "والدتها تركت المنزل منذ أيام لقضاء إجازة العيد مع أحد ابناءها ولم تستطع التواجد والعيش به خلال الأيام الماضية بسبب درجة الحرارة المرتفعة والروائح والإزعاج والضوضاء التي يتسبب فيها المطعم لوالدتها ولسكان العقار والمنطقة بالكامل بالإضافة إلى إعاقة المطعم لحركة المرور خاصة في أوقات المساء".